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Bıçaklayıp boğazını kestikleri taksiciyi yol kenarına attılar!

Adana'da defalarca bıçaklanıp boğazı kesilen taksicinin cansız bedeni, yol kenarında bulundu. Öte yandan yakınlardaki bir portakal bahçesinde kanlı valiz bulundu

Bıçaklayıp boğazını kestikleri taksiciyi yol kenarına attılar!

Adana'da defalarca bıçaklanıp boğazı kesilen taksicinin cansız bedeni, yol kenarında bulundu. Öte yandan yakınlardaki bir portakal bahçesinde kanlı valiz bulundu

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:30
Bıçaklayıp boğazını kestikleri taksiciyi yol kenarına attılar!
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ADANA'DA taksici Yaşar Özgan (60), boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP BOĞAZINI KESTİLER

Olay, Çukurova ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde vatandaşlar, taksici Yaşar Özgan'ı boğazı kesilmiş halde buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgan'ın cesedinin yanındaki taksiyi incelemeye aldı. Ekipler, Özgan'ın defalarca bıçaklandığını ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit etti. Ayrıca olayın gerçekleştiği yerin yan tarafında bulunun portakal bahçesi içerisinde kanlı bir valiz bulundu.


''TAKSİCİ ŞU ANDA YOK''

Bu sırada, Özgan'ın cep telefonu çaldı. Polisler ise telefona cevap vererek, arayan müşteriye "Taksici şu anda burada yok" dedi. Daha sonra polis görgü tanıklarının ifadesini alarak, cinayet zanlısının elinde silahla portakal bahçesine kaçtığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ÇiçekliÇukurovaAdana3. Sayfa
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