Bıçaklandı, sigara içerek ambulans bekledi

OLAY, öğleden sonra Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Engin Gümüş yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan plakasını alamadığı otomobilden inen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Saldırgan kaçarken, karın bölgesinden yaralanan Gümüş ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenler yardımına koştuğu Gümüş için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olayın şokunu üzerinden atamayan Gümüş ise ambulans beklerken, çevredekilerden sigara istedi. Kısa süre sonra gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Gümüş, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin saptanarak yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.