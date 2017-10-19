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19 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
19 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Bıçaklandı, dövüldü, otomobilden atıldı

36 yaşındaki M.T. adlı kadın, gezmeye çıktığı erkek arkadaşı tarafından dövüldü, kolundan bıçaklandı, ardından otomobilden atıldı. Yol üzerindeki bir iş yerine sığınan kadını polis, kurtardı

Bıçaklandı, dövüldü, otomobilden atıldı

36 yaşındaki M.T. adlı kadın, gezmeye çıktığı erkek arkadaşı tarafından dövüldü, kolundan bıçaklandı, ardından otomobilden atıldı. Yol üzerindeki bir iş yerine sığınan kadını polis, kurtardı

19 Ekim 2017 Perşembe 14:15
Bıçaklandı, dövüldü, otomobilden atıldı
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OLAY, merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, M.T.’ye erkek arkadaşı Mustafa M., otomobille gezdiği sırada, iddiaya göre içmesi için esrar verdi. Uyuşturucu teklifini kabul etmeyen M.T., Mustafa M. ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine Mustafa M., araç içinde vurduğu M.T.’yi kolundan bıçaklayarak, otomobilden attı. Yaralı kadın, olay yerinden kaçarak, bir pastaneye sığındı.

Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı kadın, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzeni Bağlar Polis Merkezi’ne götürüldü. M.T.,ÿbu sırada gazetecilere "Hiçbir sevgi, aşk bıçaklamayı gerektirmez. Kadına şiddet son bulsun, devletime sığındım" dedi.

Polis firari Mustafa M.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaKadına Yönelik şiddet
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