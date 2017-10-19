Bıçaklandı, dövüldü, otomobilden atıldı

OLAY, merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, M.T.’ye erkek arkadaşı Mustafa M., otomobille gezdiği sırada, iddiaya göre içmesi için esrar verdi. Uyuşturucu teklifini kabul etmeyen M.T., Mustafa M. ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine Mustafa M., araç içinde vurduğu M.T.’yi kolundan bıçaklayarak, otomobilden attı. Yaralı kadın, olay yerinden kaçarak, bir pastaneye sığındı.

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