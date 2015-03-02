Bıçaklanan genç hastaneye giderken kaza yaptı

02 Mart 2015 Pazartesi 08:41
OLAY, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan25 yaşındaki R.A., sol bacağından yaralandı. R.A., 55 ACH 06 plakalı otomobil ile hastaneye giderken orta refüje çarparak kaza yaptı. 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan R.A., tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 07:43