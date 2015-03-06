Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kozluca Mahallesi istikametinden İnegöl’e seyir halinde olan Süleyman Kaya (25) yönetimindeki 33 F 4029 plakalı beton mikseri, Hamzabey Caddesi üzerinde Alanyurt istikametinden İnegöl’e gelmekte olan Muzaffer Muzaffarova (37) yönetimindeki 10 U 9491 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan İkram Niyazov, Cemal Abbasov, Niyaz Mufarrof, Tahir Muzaffarova yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulanslarındaki sağlık görevlileri yaptı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin müşahede altına alındı.

Yaralılardan Tahir Muzaffarova’nın durumunun ciddi olduğu, diğer 4 yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.