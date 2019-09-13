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'Beşiktaş'ta son dönemim, artık kum saati...'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Adana'da önemli açıklamalar yaptı

ASAYİŞ 13.09.2019, 11:34 13.09.2019, 11:34
'Beşiktaş'ta son dönemim, artık kum saati...'
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FİKRET Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
 
Benim Beşiktaş'ta son dönemim ve artık kum saati ters yönde çalışıyor. Daha sonra yeni bir başkan ve yönetim gelecek, Biz bu süre boyunca Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Şu ana kadar ne başardıysak Beşiktaş taraftarıyla beraber başardık.
 
Hatalarımız vardır elbette. Bu sezon amacımız, yaşanan krizden kulübümüzü etkilenmeden çıkartmaktı. Hedefi olan bir takıma dönmemiz gerekiyordu, bunu da bu sene yaptık
 
Beşiktaş TV'yi kapatmadık, platform değiştirdik. Bizim amacımız taraftarlarla temas kurmak.
 

#beşiktaş
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