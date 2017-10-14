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Beşiktaş’ta beton mikserinin ezdiği kadın öldü

Beşiktaş’taki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan adına beton mikseri çarptı. Beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsü durmayarak olay yerinden uzaklaştı

Beşiktaş’ta beton mikserinin ezdiği kadın öldü

Beşiktaş’taki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan adına beton mikseri çarptı. Beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsü durmayarak olay yerinden uzaklaştı

14 Ekim 2017 Cumartesi 19:39
Beşiktaş’ta beton mikserinin ezdiği kadın öldü
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KAZA, Beşiktaş Caddesi Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin karşısında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşlarındaki kadına, beton mikseri çarptı. Kabataş yönüne ilerleyen beton mikseri sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçarken, ismi öğrenilemeyen kadın hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi ambulansa alınarak götürüldü.

Kaza yerinden geçmekte olan bir beton mikseri polis tarafından durduruldu. Yapılan incelemelerde kazayı yapan kişi olmadığı anlaşılınca sürücü yoluna devam etti. Esnaf Ahmet Fedai Aydoğan, "Biz kazanın olduğunu bile anlamadık. Kadının başında birkaç kişi vardı. Polisler geldi. Panik yok bir şey yok. Nasıl kaza oldu anlamadım. Kadın ezilmiş yerde yatıyordu" dedi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, MOBESE görüntülerinden kazanın oluş şeklini ve kaçan sürücüyü araştırıyor.

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Son Güncelleme: 14.10.2017 19:45
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBETON MİKSERİKaza
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