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Berberoğlu'ndan 'kredi' açıklaması

Belediye meclisinde Başkan Yücel'in kredi talebini değerlendiren AK Parti İlçe Başkanı Berberoğlu, borçlanmaya çok taraftar olmadıklarını ancak hizmeti de engellemek istemediklerini söyledi

Berberoğlu'ndan 'kredi' açıklaması

Belediye meclisinde Başkan Yücel'in kredi talebini değerlendiren AK Parti İlçe Başkanı Berberoğlu, borçlanmaya çok taraftar olmadıklarını ancak hizmeti de engellemek istemediklerini söyledi

03 Ekim 2017 Salı 22:27
Berberoğlu'ndan 'kredi' açıklaması
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel meclis toplantısında 25 milyon TL kredi için yetki istedi. Yücel'e AK Parti ve MHP gruplarından destek gelirken, CHP grubu ise çekimser kaldı. Başkan Yücel'in kredi talebini değerlendiren CHP İlçe Başkanı Ali Takavut, özel bankadan alınacak olan krediye karşı olduklarını söyledi. Takavut "Zannedersem İller Bankası'ndan kredi çıkmamış. Sanırım para yok diye çıkmadı. Devletin kasasını hep kuruttular. Şimdi belediyelere bile para veremiyorlar. Özel bankadan alınacak olan krediye bizim olur dememiz mümkün değil. Çünkü özel bir bankadan alınacak. Faizi ne? Ne kadar zamanda ödenecek? Vatandaşlara getireceği yük ne? Çünkü bu ciddi bir rakam. Bu rakam için ciddi bir faiz binecektir. Bu nedenle biz mecliste çekimser kaldık. Bunun sorumlulukları var. Bu sorumluluğu biz taşıyamazdık. Özel bir bankadan alınıyor. Faizini de, ödendiği süreyi de bilmiyoruz. Devlet bankasından olsaydı problem yoktu ama şimdi özel banka para verirken ipotek alacak. İpotek de verildiği zaman bu paranın takır takır ödenmesi gerekir. Tüm belediyeler İller Bankası'ndan para alır, borçlanır. Tüm belediyelerin borçları vardır. Özel bankayla olan bu tür ilişkilerin biz sorumluluğunu taşıyamayız. Bu nedenle çekimser kaldık" dedi. 
'ŞERHİMİZİ KOYDUK'
AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu da "Prensip olarak borçlanmaya çok taraftar değildik. Belediye binasının yapılacağı alana da çok taraftar değiliz ama sonuçta bir hizmeti de engellemiş pozisyona düşmek istemiyoruz. Sonuçta Yücel, demokratik biçimde yapılan seçim sonucunda Alanya halkı tarafından belediye başkanı seçilmiş. Borçlanmaya ve yapılacak olan belediye binasının yerine çok taraftar değiliz ama hizmeti engelleyen bir tutum içine de girmek istemiyoruz. Bu nedenle destek olduk. Şerhimizi koyduk. O yüzden bu şekilde karar alındı" dedi.  
 

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Anahtar Kelimeler:
Belediye MeclisiAK Parti İlçe Başkanı Berberoğlu
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