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Benzin döküp yaktı, haksız tahrik uygulandı

İstanbul’da yapımı devam eden 3. havalimanı inşaatında yatakhane arkadaşı Mehmet Aytaş’ı benzinle yakarak öldüren Mehmet Akkurt, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Mehmet Aytaş’ın, sanık Mehmet Akkurt’un kız arkadaşına gönderdiği iddia edilen mesajları haksız tahrik nedeni saydı

Benzin döküp yaktı, haksız tahrik uygulandı

İstanbul’da yapımı devam eden 3. havalimanı inşaatında yatakhane arkadaşı Mehmet Aytaş’ı benzinle yakarak öldüren Mehmet Akkurt, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Mehmet Aytaş’ın, sanık Mehmet Akkurt’un kız arkadaşına gönderdiği iddia edilen mesajları haksız tahrik nedeni saydı

09 Kasım 2017 Perşembe 11:09
Benzin döküp yaktı, haksız tahrik uygulandı
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İSTANBUL 17.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Akkurt ile maktulün yakınları katıldı. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünde yakılarak öldürülen Mehmet Aytaş’ın 3. Havalimanı inşaatında tutuklu sanık Mehmet Akkurt ile birlikte aynı yatakhanede kaldığını anlattı.

İddiaya göre Mehmet Akkurt, kız arkadaşını Mehmet Aytaş’ın telefonla rahatsız ettiğini öğrendi. Mehmet Akkurt, bu sebeple 30 Ağustos 2016’da Mehmet Aytaş’la tartıştı. 6 saat sonra gece 01.00 gibi yemekhanede diğer işçilerin de bulunduğu bir ortamda Mehmet Akkurt, Mehmet Aytaş’ı kastederek, “Arkadaşlar herkes telefonunu saklasın. Sinkaf ettiğim birisi benim telefonumu kurcalamış. Kız arkadaşıma mesajlar yazmış” diyerek bağırdı.

Mehmet Akkurt daha sonra Hasan isimli arkadaşıyla birlikte Göktürk’teki benzin istasyonuna gitti. Buradan aldığı 6 litre benzini şişelere doldurdu ve aracının bagajına koydu. Aynı gün yatakhaneye giren Mehmet Akkurt, Mehmet Aytaş’ın yatağı ile çevresini kapı girişine kadar benzin döküp ateşe verdi. Hırsını alamayan Mehmet Akkurt, maktulün çıkışını engellemek için kapıyı da dışarıdan kilitledi.

Savcı, Mehmet Akkurt’un ağırlaştırılmış müebbet ve hakaret suçlarından cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet Savcısı ayrıca maktul Mehmet Aytaş’ın sanık Mehmet Akkurt’un kız arkadaşına gönderdiği mesajlarda sanığı kötüleyen ifadeler kullandığını ve bu nedenle sanığın iç dünyasında hiddet ve eleme sebebiyet verdiğini belirterek ağırlaştırılmış müebbet yerine TCK’nın 29’uncu maddesinde yer alan haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

HAKSIZ TAHRİK HÜKMÜ UYGULANDI

Müşteki tarafın avukatları “Sanığın eyleminin affedilebilir bir durumu yoktur. Sanıkla maktul arasındaki husumet önceye dayalıdır. Ancak sanık tarafından kız meselesi olarak anlaşmazlık ortaya konmaktadır. Savcının dayandığı mesaj iddiasının dosyada delil olanağı yoktur. Böyle bir mesaj da dosyada yoktur” dediler.

Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Akkurt’a hakaret suçundan 70 gün karşılığı bin 400 lira adli para cezası verdi. Mahkeme sanığın adam öldürme suçundan ise haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına karar verdi ve Mehmet Akkurt’un 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. 
Mehmet Aytaş’ın yakınları duruşma çıkışı, “Adalet Çağlayan’da gömülmüştür” diyerek mahkemenin kararına tepki gösterdiler.

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Haksız Tahrik IndirimiBenzin Döküp Yaktı
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