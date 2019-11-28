'Ben atlıyorum' deyip hareket halindeki otomobilden atladı
3 arkadaşıyla eğlendikten sonra iddiaya göre otomobile binen Fas uyruklu Rafiq Bouazza (24), 'Ben iniyorum' deyip, araçtan atladı
ASAYİŞ 28.11.2019, 20:10 28.11.2019, 20:12
Olay, dün akşam saatlerinde, Nilüfer ilçesinin Ataevler mevkisinde meydana geldi. İnegöl ilçesinden Nilüfer'e gelen Fas uyruklu Rafiq Bouazza, M.B., A.C. ve O.B., eğlenmek için gece kulübüne gitti. Bir süre sonra kulüpten çıkan ve alkollü olan 1i kadın 4 kişi otomobile bindi. Dönüş yolunda iddiaya göre, Rafiq Bouazza otomobilin kapısını açıp, 'Ben iniyorum' deyip, hızla giden araçtan atladı. Bir süre yolda sürüklenen Bouazza, ağır yaralandı. Bouazza, arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Rafiq Bouazza, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından, M.B., A.C. ve O.B. polis ekiplerince gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.
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