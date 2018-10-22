Belediyespor yönetimi kaza geçirdi

HAFTA sonu Korkuteli'de oynanan Korkuteli Belediyespor- Finike Belediyespor karşılaşmasının ardından, Finike Belediyespor Başkanı Ümit Kuru ve yönetim kurulu üyeleri 07 VJF 96 plakalı otomobille Finike'ye dönüşe geçti. Ümit Kuru'nun kullandığı otomobil Korkuteli- Elmalı karayolu Ulucak Mahallesi civarında yol ortasındaki bir kayaya çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar oluşurken, Ümit Kuru ve yönetim kurulu üyeleri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban arayarak; Korkuteli Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Mesut Kurtoğlu da kaza yerine giderek Ümit Kuru ve beraberindeki yönetime geçmiş olsun dileklerinde bulundu.