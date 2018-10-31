Belediye'ye yolsuzluk operasyonu: 20 Gözaltı

KEMER Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında vergi tahakkuk veri girişlerinde mükelleflere ait borçları silerek kendilerine ve mükelleflere haksız kazanç sağlayan belediye çalışanlarına yönelik çalışma başlatıldı.
19 PERSONELE VE 1 ESNAFA GÖZALTI
Soruşturma kapsamında Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antalya merkez ve Kemer'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 19 belediye personeliyle 1 pazar esnafı gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.