Belediye'ye yolsuzluk operasyonu: 20 Gözaltı

Kemer'de vergi tahakkuk veri girişlerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin operasyonda, Kemer Belediyesinin 19 çalışanıyla 1 pazar esnafı gözaltına alındı

Belediye'ye yolsuzluk operasyonu: 20 Gözaltı
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KEMER Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında vergi tahakkuk veri girişlerinde mükelleflere ait borçları silerek kendilerine ve mükelleflere haksız kazanç sağlayan belediye çalışanlarına yönelik çalışma başlatıldı.

19 PERSONELE VE 1 ESNAFA GÖZALTI
Soruşturma kapsamında Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antalya merkez ve Kemer'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 19 belediye personeliyle 1 pazar esnafı gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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