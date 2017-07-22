Belediye otobüsünde askerlere saldıranların cezası belli oldu

KOCAELİ'NİN İzmit ilçesinde çarşı izninden dönen 5 askeri belediye otobüsünde darp eden 10 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmit’te çarşı iznine çıkan 5 askere otobüste saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.G., O.Z., M.U., Z.G., U.G., M.G., A.K., E.G., M.K., K.B., H.U. ve M.K., Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliye önünde bekleyen yakınları basın mensupları ve jandarmaya tepki gösterdi. Zanlıların yakınları gazetecileri, "Vatan evlatları bunlar, vatan için hepsi canını verir" diyerek görüntü çekmemelerini istedi.

Şüphelilerin yakınları ve jandarma arasında yaşanan arbede de bir jandarma subayı omzuna aldığı darbe nedeniyle yaralandı. Bir polis yaşanan arbede sırasında biber gazı sıktı. İHA'nın haberine göre Arbede sırasında gözaltındakilerin yakınlarına müdahale eden İzmit İlçe Jandarma Komutanının kolunun çıktığı öğrenildi. Olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan komutana doktorlar tarafından 10 gün iş göremez raporu verildi. Olayla ilgili olarak T.G. (23) ve M.A.B. de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Zanlılar adliyeye doğru götürülürken yakınları, "Adamsınız" diye bağırarak, alkışladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, arbedede hafif yaralanan subayı tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çarşı izninden dönen 5 askeri belediye otobüsünde darp eden 10 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay geçen pazar günü, İzmit- Kandıra arasında sefer yapanÿyolcu otobüsunde meydana geldi. Çarşı izinlerini İzmit’te geçiren askerler, Kandıra’daki birliklerine dönmek için İzmit Halkevi mevkiindeki durakta otobüs beklemeye başladı. Askerler, bu sırada bir gençle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Askerlerle, tartıştıkları genç, gelen Kandıra otobüsüne bindi, tartışma burada da sürdü. Genç, cep telefonuyla akrabalarını ve arkadaşlarını arayarak kendisine 5 kişinin dövdüğünü söyledi yardım istedi. Gencin yakınları toplanıp güzergah üzerindeki Çubuklu Osmaniye Mahallesi durağında otobüsün önünü kesip içine girdi. Yolcuların şaşkın bakışları arasında otobüse dalan grup askerleri tekme tokat dövmeye başladı.

ASKERİN ÖNÜNE SİPER OLDU

Otobüste bulunan bir kadın askerleri dövenlere engel olmaya çalıştı. Kadın, askerin önüne siper olsa da kadını iterek askerleri dövmeye devam etti. Bir kişi hırsla koltuğun üzerine çıkarak askere tekmeler attı. Meydana gelen olayın ardından askerler olay yerine çağrılan ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ardından da Seka Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaşanan anlar otobüsteki güvenlik kamerasına da yansıdı. Jandarma, yaptığı soruşturmanın ardından olaya karıştığını belirlediği 10 kişiyi gözaltına aldı.