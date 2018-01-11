Bebeğiyle hırsızlıktan yakalandı! Hakim, Hulusi Baba gibi karar verdi

SAMSUN'DA iki ayrı evden hırsızlık yapan genç kadın kucağında 2 aylık bebeğiyle sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından bebeği küçük olduğu gerekçesiyle tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemenin bu kararı, Yeşilçam sinemasında Hulusi Kentmen'in hafızalara kazınan karakteri, "Babacan Hakim"in verdiği kararları hatırlattı.
İKİ AYRI EVDEN ZİYNET EŞYASI ÇALDI
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale ve Kazımkarabekir Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan 28 yaşındaki Hülya Y. adlı genç kadın girdiği iki ayrı evden ziynet eşyası ve para çaldı.
SAVCI, TUTUKLAMA İSTEMİYLE SEVK ETTİ
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Hülya Y. polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren genç kadın tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
MAHKEME KÜÇÜK ÇOCUĞA ACIDI
Kucağında 2 aylık bebeğiyle adliyeye sevk edilen Hülya Y. götürülen genç kadın bebeği küçük olduğu gerekçesiyle cezaevine girmekten kurtularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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