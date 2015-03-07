Bebeğini boğup, çöpe attı

ANKARA

Etimesgut’taki bir çöp konteynerinde 23 Ocak 2015 günü bir bebek cesedi bulundu. Ankara Emniyeti Cinayet Büro Amirliği’nde bebeğin katilinin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Ekip, bebeğin doğum tarihi üzerinde yaptığı çalışmaların ardından, aynı tarihlerde Ankara’da doğan bebeklerin kaydını aldı. Yaklaşık bin bebeğin kaydına ulaşan polis, aileleri evlerinde ziyaret ederek, bebeklerin hayatta olup olmadığını araştırdı. Ancak tarama bir sonuç vermedi.

Polis daha sonra yeniden Hastane verilerini taramaya başladı. Etlik Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi’nde 3 Nisan 2014’te meydana gelen bir doğum polisin çekti. Hastanede doğum yapılmasına karşın, nüfus kaydının yapılmadığı belirlendi. Bunun üzerine söz konusu doğumu yapan Zeynep Özdemir araştırılmaya başlandı.