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Bebeğini boğup, çöpe attı

22 yaşındaki Zeynep Özdemir, evlilik dışı doğan bir aylık bebeğini boğarak öldürdü. Özdemir, 8 ay boyunca evinde sakladığı minik bebeğin cesedini daha sonra çöpe attı

Bebeğini boğup, çöpe attı

22 yaşındaki Zeynep Özdemir, evlilik dışı doğan bir aylık bebeğini boğarak öldürdü. Özdemir, 8 ay boyunca evinde sakladığı minik bebeğin cesedini daha sonra çöpe attı

07 Mart 2015 Cumartesi 09:47
Bebeğini boğup, çöpe attı
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ANKARA Etimesgut’taki bir çöp konteynerinde 23 Ocak 2015 günü bir bebek cesedi bulundu. Ankara Emniyeti Cinayet Büro Amirliği’nde bebeğin katilinin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Ekip, bebeğin doğum tarihi üzerinde yaptığı çalışmaların ardından, aynı tarihlerde Ankara’da doğan bebeklerin kaydını aldı. Yaklaşık bin bebeğin kaydına ulaşan polis, aileleri evlerinde ziyaret ederek, bebeklerin hayatta olup olmadığını araştırdı. Ancak tarama bir sonuç vermedi. Polis daha sonra yeniden Hastane verilerini taramaya başladı. Etlik Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi’nde 3 Nisan 2014’te meydana gelen bir doğum polisin çekti. Hastanede doğum yapılmasına karşın, nüfus kaydının yapılmadığı belirlendi. Bunun üzerine söz konusu doğumu yapan Zeynep Özdemir araştırılmaya başlandı.
Cesedi koltukta bıraktım
Polis, Özdemir’in Ankara’da gece kulüplerinde konsomatris olarak çalıştığını belirledi. Önceki gün gözaltına alınan Özdemir’in ifadesinde özetle şunları kaydettiği öğrenildi:
“Erkeklerle para karşılığında birlikte oluyorum. Çocuğumun babası kim bilmiyorum. Adını Melek koymuştum. Mayıs 2014’te çocuğumu emzirirken uyuya kalmışım.
Uyandığımda boğularak öldüğünü gördüm. Ne yapacağımı bilemedim. Bebeğimi koltuğun üzerine koydum. Otellerde ve dışarıda kalmaya başladım. Bebeğimin cesedi 8 ay evde kaldı. Sonra cesedi çöpe attım”
 
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Son Güncelleme: 07.03.2015 08:48
Anahtar Kelimeler:
AnkaraHastaneEtimesgut
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