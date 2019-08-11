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Son Dakika

Bayramda Alanya'da acı ölüm! Boğularak can verdi

Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Azerbaycanlı turist Ramıl Zeynalov(24), bayramın birinci gününde arkadaşlarıyla girdiği denizde akıntıya kapılarak boğularak yaşamını kaybetti

ASAYİŞ 11.08.2019, 22:35 Melike Temir
Bayramda Alanya'da acı ölüm! Boğularak can verdi
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Mehmet AL
ALANYA'da yerleşik olarak yaşayan Azerbaycanlı Ramıl Zeynalov, bugün saat:13:30 Tosmur Mahallesi Atatürk caddesi Sahil Kısmı Dimçayının birleştiği yerde arkadaşları ile denize giren 24 yaşındaki Ramil Zenalov Akıntıya kapılarak boğuldu cankurtaran tarafından Zeynalov  250 metre ileriden kıyıya çıkarılırken, sağlık ekiplerine haber verildi. olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahele ettiği Zeynalov Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. AncaK doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Azerbaycanlı turisttin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

#Bayram #Alanya #Ramıl Zeynalov #Azerbaycanlı turist #alanya son dakika
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