Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
114012
ALTIN
158.809
DOLAR
3.8696
STERLİN
5.0781
EURO
4.4723
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk çeken gençler dikkat!
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk...
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
Pankreas kanserinde hayatta kalma şansını etkiliyor!
Pankreas kanserinde hayatta kalma şansını...
banner468

Başsavcı Mustafa Alper'in ölümüne neden olan şoföre 12 yıl hapis cezası

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin öldüğü kazayla ilgili davada tutuklu yargılanan kamyon şoförü Uğur Tufan, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz olan diğer 3 sanık ise beraat etti.

Başsavcı Mustafa Alper'in ölümüne neden olan şoföre 12 yıl hapis cezası

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin öldüğü kazayla ilgili davada tutuklu yargılanan kamyon şoförü Uğur Tufan, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz olan diğer 3 sanık ise beraat etti.

07 Kasım 2017 Salı 13:43
Başsavcı Mustafa Alper'in ölümüne neden olan şoföre 12 yıl hapis cezası
banner404

GEÇEN 10 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in (48) içinde bulunduğu, makam şoförü Muzaffer Akşehirli yönetimindeki 20 AB 548 plakalı Otomobil, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderken, Uğur Tufan (53) yönetimindeki 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada Başsavcı Mustafa Alper ile makam şoförü Muzaffer Akşehirli öldü, koruma polisi Ramazan Uğur ise yaralandı.

Kazanın ardından Denizli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen hazırlık soruşturması tamamlandı, kamyon şoförü Uğur Tufan ve kamyonun sahibi Zeki Akyol ile şantiye şefi İbrahim Yağız ile şirketin şantiyelerinin sorumlusu Ali Ünlüer hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep' olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Denizli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sonunda mahkeme heyeti tutuklu sanık Uğur Tufan'ı 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. Tutuksuz yargılanan diğer 3 sanığın ise beraatlerine karar verildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DenizliDenizli Cumhuriyet BaşsavcısıRamazanOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Direksiyon başında kalp krizi geçiren otobüs şoförü dehşet saçtı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren otobüs şoförü dehşet saçtı
Yeni doğurduğu bebeği, poşete koyup 5. kattan attı
Yeni doğurduğu bebeği, poşete koyup 5. kattan attı
6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 72 yıl hapis
6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 72 yıl hapis

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim