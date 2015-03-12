'Başını örtmeyene tecavüz mübah' diyen kadın öğretmene soruşturma

KENT merkezinde Halil Rıfat Paşa Ortaokulu’nda pazartesi günü, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni L.Y.İ., yedinci sınıf öğrencilerinin seçmeli Kuran- ı Kerim dersine girdi. Öğretmen L.Y.İ., iddiaya göre sınıfta bulunan toplam 17 kız ve erkek öğrencinin ders sırasında kendi aralarında konuşmasına kızarak, "Zaten başınızı örtmüyorsunuz, size tecavüz de mubah kötülük de mubah" dedi. Ardından, Tarsus’ta öldürülen Özgecan Aslan için kentte düzenlenen eyleme katılan öğrencilere de iddiaya göre, "Siz koşarak eyleme gittiniz. O toprağın altında, Fatiha okudunuz mu? Siz de Özgecan gibi olursunuz" ifadelerini kullandı. Çocukların durumu ailelerine anlatmasından sonra, veliler okula giderek durumu idareye bildirip şikayetçi oldu. Öğretmen L.Y.İ.’nin özür dilediği belirtilirken, bu gelişme üzerine bazı veliler Cumhuriyet Savcılığı’na da suç duyurusunda bulundu.

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