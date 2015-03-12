Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

'Başını örtmeyene tecavüz mübah' diyen kadın öğretmene soruşturma

Tokat’ta Halil Rıfat Paşa Ortaokulu’nda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni L.Y.İ.’nin, derste öğrencilere, "Zaten başınızı örtmüyorsunuz, size tecavüz de mubah, kötülük de mubah" dediği iddiasıyla ilgili olarak, görevlendirilen 2 müfettiş soruşturma başlattı. Öğretmen L.Y.İ.’nin kendi isteğiyle başka bir okulda görevlendirildiği öğrenilirken, Tokat Valisi Cevdet Can, "Biz gerekli işlemleri yaptık" dedi

'Başını örtmeyene tecavüz mübah' diyen kadın öğretmene soruşturma

Tokat’ta Halil Rıfat Paşa Ortaokulu’nda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni L.Y.İ.’nin, derste öğrencilere, "Zaten başınızı örtmüyorsunuz, size tecavüz de mubah, kötülük de mubah" dediği iddiasıyla ilgili olarak, görevlendirilen 2 müfettiş soruşturma başlattı. Öğretmen L.Y.İ.’nin kendi isteğiyle başka bir okulda görevlendirildiği öğrenilirken, Tokat Valisi Cevdet Can, "Biz gerekli işlemleri yaptık" dedi

12 Mart 2015 Perşembe 15:04
'Başını örtmeyene tecavüz mübah' diyen kadın öğretmene soruşturma
banner404
KENT merkezinde Halil Rıfat Paşa Ortaokulu’nda pazartesi günü, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni L.Y.İ., yedinci sınıf öğrencilerinin seçmeli Kuran- ı Kerim dersine girdi. Öğretmen L.Y.İ., iddiaya göre sınıfta bulunan toplam 17 kız ve erkek öğrencinin ders sırasında kendi aralarında konuşmasına kızarak, "Zaten başınızı örtmüyorsunuz, size tecavüz de mubah kötülük de mubah" dedi. Ardından, Tarsus’ta öldürülen Özgecan Aslan için kentte düzenlenen eyleme katılan öğrencilere de iddiaya göre, "Siz koşarak eyleme gittiniz. O toprağın altında, Fatiha okudunuz mu? Siz de Özgecan gibi olursunuz" ifadelerini kullandı. Çocukların durumu ailelerine anlatmasından sonra, veliler okula giderek durumu idareye bildirip şikayetçi oldu. Öğretmen L.Y.İ.’nin özür dilediği belirtilirken, bu gelişme üzerine bazı veliler Cumhuriyet Savcılığı’na da suç duyurusunda bulundu.
2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
İddiaların gündeme gelmesinin ardından yapılan başvurular üzerine Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü konunun araştırılması için okulda 2 müfettiş görevlendirdi. Öğrenci velilerinin tepkisi ve bu öğretmenin tekrar derse girmesini istemedikleri yönündeki açıklamalarının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü, kadın öğretmeni kentteki başka bir okulda görevlendirdi. Öte yandan 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında düzenlenen İstiklal Marşı’nın kabulü programa katılan Tokat Valisi Cevdet Can ise kendisine bu konuda yöneltilen soruya, "Biz gerekli işlemleri yaptık" cevabını verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise kameralara konuşmazken, soruşturmanın sürdüğünü ve öğretmenin kendi isteğiyle okuldan ayrılarak başka bir okulda görevlendirildiğini ifade etti. Yapılan suç duyuruları üzerine Cumhuriyet Savcılığı’nın da soruşturma başlattığı, iddialar ile ilgili olarak öğrenci ve velilerin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.


DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 12.03.2015 14:10
Anahtar Kelimeler:
başını örtmeyene tecavüz mübah diyen kadın öğretmene soruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim