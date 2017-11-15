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Başına beton pompası düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kastamonu’da inşaat halindeki binanın temel atmasında çalışan inşaat işçisi, başına beton pompasının düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Başına beton pompası düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kastamonu’da inşaat halindeki binanın temel atmasında çalışan inşaat işçisi, başına beton pompasının düşmesi sonucu hayatını kaybetti

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:36
Başına beton pompası düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Feza Sokak üzerinde bulunan bir apartman inşaatının temel atma çalışması sırasında beton dökme hortumuna bağlı demir pompa, inşaatta çalışan işçi Kadir Kartal'ın kafasına düştü. Ağır yaralanan Kadir Kartal, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kadir Kartal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadir Kartal’ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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