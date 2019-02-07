Barışmak için ikna etti, öldürüp ormana attı

EVLENİP yerleştiği Balıkesir'den koca şiddeti nedeniyle Bursa'nın Mustafkemalpaşa ilçesindeki babaevine kaçan Meryem B.'nin cesedi ormanlık alanda bulundu. Öfkeli kocanın genç kadını, barışma bahanesiyle kandırıp babaevinden aldığı ve öldürüp ormana attığı ortaya çıktı.

KANDIRIP BALIKESİR'E GÖTÜRDÜ

Bir yıl önce evlenip Balıkesir'e yerleşen 23 yaşındaki Meryem B., eşi Cemil B.’nin alkol bağımlısı olduğu ve kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki baba evine sığındı. Meryem B., kendisi ile barışmaya gelen kocasının ısrarla konuşmak istemesi üzerine evden çıkıp eşinin otomobiline bindi. Öfkeli koca, barışmak bahanesiyle baba evinden aldığı eşini Balıkesir’e götürdü.

KATİL KOCA KISA SÜREDE YAKALANDI

Bir süre kızından haber alamayan baba, kayıp başvurusunda bulunup kızını aramaya başladı. Talihsiz genç kadınla ilgili acı haber Balıkesir'in Savaştepe ilçesinden geldi. Jandarma, ormanlık alanda bir kadın cesedi buldu. Cesedin Meryem B.’ye ait olduğu anlaşıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatan jandarma ekipleri, katil zanlısı koca Cemil B.’yi kısa sürede yakaladı. Cemil B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, genç kadın Mustafakemalpaşa’da toprağa verildi.