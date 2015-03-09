Bardan çıkartıp ölüme böyle götürdüler

EDİNİLEN bilgiye göre, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde 17 Ocak 2015 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk babası İsmail Akyol, Orhan K. ve Savaş B. ile birlikte eğlenmek için Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir bara gitti. Aksoy ve arkadaşları alkol alırken, yan masada oturan Ferdi O.'nun kendilerini dikkatlice izlediğini fark etti. Bakışlardan rahatsız olan Akyol, Ferdi O.'yu dışarıya çağırarak,

"Neden bakıyorsun kardeş, bir derdin mi var?" diye sordu. Ferdi O. ise "Seninle husumetim olsa ne olur ki?" karşılığını verdi. İkisi de alkollü olan İsmail Akyol ile Ferdi O. arasında tartışma çıktı. Ferdi O. İsmail Akyol'a kafa attı. Barda çalışanların araya girmesi sonucu kavga önlendi. Ferdi O. cebinden bıçak çıkartarak bir süre İsmail Akyol ile tartıştı ancak bar çalışanları iki tarafı da olay yerinden uzaklaştırdı. Ferdi O. bara giderken İsmail Akyol barın bahçesinde kaldı. Ferdi O. cep telefonu ile arkadaşları Metin A. ile İbrahim Ö.'yü arayıp olay çıktığını söyleyerek, yardıma çağırdı.

Ferdi O. ile çağırdığı 2 arkadaşı İsmail Akyol'un üzerine yürüyerek yeniden kavga çıkardı. Bar çalışanları Ferdi O. ve arkadaşlarını durdurmak istedi ancak başarılı olamadı. İki silahlı bir bıçaklı şahıs İsmail Akyol'un olduğu yere doğru koşarak gitti. Bir süre sonra da iki el tabanca sesi geldi. O sesten sonra şahıslar tekrar barın önüne gelerek daha sonra telaşla tek tek olay yerinden uzaklaştı. Bu arada olup biteni bir kadın da barın önünde korkulu gözlerle izledi. Bu anlar, barın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.