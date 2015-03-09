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Bardan çıkartıp ölüme böyle götürdüler

Adana'da "yan bakma" meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası bir kişinin öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Bardan çıkartıp ölüme böyle götürdüler

Adana'da "yan bakma" meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası bir kişinin öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

09 Mart 2015 Pazartesi 12:35
Bardan çıkartıp ölüme böyle götürdüler
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EDİNİLEN bilgiye göre, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde 17 Ocak 2015 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk babası İsmail Akyol, Orhan K. ve Savaş B. ile birlikte eğlenmek için Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir bara gitti. Aksoy ve arkadaşları alkol alırken, yan masada oturan Ferdi O.'nun kendilerini dikkatlice izlediğini fark etti. Bakışlardan rahatsız olan Akyol, Ferdi O.'yu dışarıya çağırarak,
"Neden bakıyorsun kardeş, bir derdin mi var?" diye sordu. Ferdi O. ise "Seninle husumetim olsa ne olur ki?" karşılığını verdi. İkisi de alkollü olan İsmail Akyol ile Ferdi O. arasında tartışma çıktı. Ferdi O. İsmail Akyol'a kafa attı. Barda çalışanların araya girmesi sonucu kavga önlendi. Ferdi O. cebinden bıçak çıkartarak bir süre İsmail Akyol ile tartıştı ancak bar çalışanları iki tarafı da olay yerinden uzaklaştırdı. Ferdi O. bara giderken İsmail Akyol barın bahçesinde kaldı. Ferdi O. cep telefonu ile arkadaşları Metin A. ile İbrahim Ö.'yü arayıp olay çıktığını söyleyerek, yardıma çağırdı.
Ferdi O. ile çağırdığı 2 arkadaşı İsmail Akyol'un üzerine yürüyerek yeniden kavga çıkardı. Bar çalışanları Ferdi O. ve arkadaşlarını durdurmak istedi ancak başarılı olamadı. İki silahlı bir bıçaklı şahıs İsmail Akyol'un olduğu yere doğru koşarak gitti. Bir süre sonra da iki el tabanca sesi geldi. O sesten sonra şahıslar tekrar barın önüne gelerek daha sonra telaşla tek tek olay yerinden uzaklaştı. Bu arada olup biteni bir kadın da barın önünde korkulu gözlerle izledi. Bu anlar, barın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Ağır yaralanan İsmail Akyol götürüldüğü Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Cinayetin ardından çalışma başlatan polis, olaya karışan İbrahim Ö., Metin A., Serkan K. ile Mehmet B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan tabancayı kullandığı belirtilen İbrahim Ö. tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kavgayı çıkartan ve Akyol'u bıçakladığı ileri sürülen Ferdi O.'nun yakalanması için ise çalışma sürüyor.


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Son Güncelleme: 09.03.2015 11:35
Anahtar Kelimeler:
CinayetBarAdana
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