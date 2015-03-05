Baraj gölü faciası: 2 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre, olay, Yeşilyurt Mahallesi Çınargeçiti mevkisinde özel bir şirkete ait hidroelektrik santralinde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Mehmet Öksüz (49) ile elektrik teknisyeni Mustafa Gök’ün (49) vardiya değişimi sırasında ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Santral çevresinde yapılan arama çalışmaları kapsamında kaybolan iki kişinin kıyafetleri baraj göleti yanında bulundu. Bu kapsamda arama ve kurtarma ekiplerinden yardım talep edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı dalgıçların suda yaptığı aramada, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gök ve Öksüz’ün cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.