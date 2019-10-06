Bankadan para çalmaya çalıştı: Maaşına icra gelince...

EDİNİLEN bilgiye göre, önceki gün Manavgat'ta bir otelde çalışan Serdar K., maaşını çekmek için geldiği banka şubesinde borcu nedeniyle maaşının bir bölümüne icra konulması üzerine olay çıkardı. Bankada veznenin camını kırdıktan sonra vezne görevlisinin önündeki 10 bin lirayı alıp kaçmaya çalışırken güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Serdar K. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Şelale Polis Karakoluna götürüldü

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Serdar K. Cumhuriyet Savcılığı tarafından, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Serdar K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.