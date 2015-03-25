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Bankada rehine krizi

Van'da bir kamu bankası şubesine akşam saatlerinde gelen silahlı bir kişi soygun girişiminde bulundu

Bankada rehine krizi

Van'da bir kamu bankası şubesine akşam saatlerinde gelen silahlı bir kişi soygun girişiminde bulundu

25 Mart 2015 Çarşamba 01:01
Bankada rehine krizi
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ABDURRAHMAH Gazi Mahallesi'nde, Erciş Yolu üzerindeki bir kamu bankasının Tuşba Şubesi'ne saat 16.50 sıralarında gelen kimliği belirsiz silahlı bir kişi, önce güvenlik görevlisini etkisiz getirip silahını aldıktan sonra soygun girişiminde bulundu. Görevlilerin alarm düğmesine basmasıyla kısa sürede gelen güvenlik güçleri, banka şubesinin çevresini kuşattı. 
Teslim olması için yapılan çağrıya, personeli rehin alan soyguncu direnişi sürdürürken, polis operasyon hazırlığına başladı.
BİRİ HAMİLE 2 REHİNE SERBEST
Van'da kamu bankasının girişimci ve işadamlarının hesaplarının bulunduğu Tuşba Şubesi'nde soygun girişiminde bulunan kişi, pompalı tüfekle bankaya girdi. Güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip tabancasını alan soyguncu, ilk etapta rehin aldığı 7 kişiden, biri hamile 2 kadını saat 19.30 sıralarında serbest bıraktı.
Teslim olması için ikna çalışmaları sürerken soyguncu, hasta olan çocuğunun tedavi masraflarını karşılamak için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Soyguncunun isteği üzerine kendisi ve rehineler için yemek getirilip verildi.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı banka şubesindeki soyguncuyu ikna çalışmaları sürüyor.
SOYGUNCUNUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Van'da soygun amacıyla girdiği kamu bankasında polisin çevrede önlem alması sonucu içeride bulunanları rehin alan soyguncunun 29 yaşındaki Veysel Yolcudağ olduğu belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Yolcudağ'ın bir dönem Güvenlik İş Sendikası Van Şube başkanlığı yaptığı ve halen 100'üncü Yıl Üniversitesi'nde memur olarak çalıştığı öğrenildi. 
500 TL PARA VE BİR HELİKOPTER İSTEDİ
Müzakereci polisin ikna etmeye çalıştığı Veysel Yolcudağ'ın 500 bin TL para ve kaçışı için bir helikopter istediği öğrenildi. Yolcudağ'ın, 3 yıl önce vefat eden babasının beynindeki tümörü tedavi ettirebilmek için çevresinden yüklü miktarda para alduğu ve şu anda 380 bin lira borcunun olduğunu belirttiği ve bunu ödeyebilmek için böyle bir olaya giriştiğini söylediği ifade edildi. 
REHİNELERİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ
Veysel Yolcudağ'ın 500 bin lira para ve kaçışı için bir helikopter istediği ve bu talepleri yerine getirilmediği takdirde rehineleri öldürüp intihar etmekle tehdit ettiği öğrenildi. Soyguncunun aynı zamanda üzerinde bomba olduğunu ve bir müdahale olduğu takdirde bunu patlatacağını da söylediği ifade edildi. Polisin ikna çalışmaları sürerken, bankadaki rehine sayısının da 5 kişiden fazla olabileceğinden endişe edildiği kaydedildi. 

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Son Güncelleme: 25.03.2015 00:03
Anahtar Kelimeler:
VanRehineSoygun
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