Bankada rehine krizi

ABDURRAHMAH Gazi Mahallesi'nde, Erciş Yolu üzerindeki bir kamu bankasının Tuşba Şubesi'ne saat 16.50 sıralarında gelen kimliği belirsiz silahlı bir kişi, önce güvenlik görevlisini etkisiz getirip silahını aldıktan sonra soygun girişiminde bulundu. Görevlilerin alarm düğmesine basmasıyla kısa sürede gelen güvenlik güçleri, banka şubesinin çevresini kuşattı.

Teslim olması için yapılan çağrıya, personeli rehin alan soyguncu direnişi sürdürürken, polis operasyon hazırlığına başladı.

BİRİ HAMİLE 2 REHİNE SERBEST

Van'da kamu bankasının girişimci ve işadamlarının hesaplarının bulunduğu Tuşba Şubesi'nde soygun girişiminde bulunan kişi, pompalı tüfekle bankaya girdi. Güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip tabancasını alan soyguncu, ilk etapta rehin aldığı 7 kişiden, biri hamile 2 kadını saat 19.30 sıralarında serbest bıraktı.

Teslim olması için ikna çalışmaları sürerken soyguncu, hasta olan çocuğunun tedavi masraflarını karşılamak için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Soyguncunun isteği üzerine kendisi ve rehineler için yemek getirilip verildi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı banka şubesindeki soyguncuyu ikna çalışmaları sürüyor.

SOYGUNCUNUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Van'da soygun amacıyla girdiği kamu bankasında polisin çevrede önlem alması sonucu içeride bulunanları rehin alan soyguncunun 29 yaşındaki Veysel Yolcudağ olduğu belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Yolcudağ'ın bir dönem Güvenlik İş Sendikası Van Şube başkanlığı yaptığı ve halen 100'üncü Yıl Üniversitesi'nde memur olarak çalıştığı öğrenildi.

500 TL PARA VE BİR HELİKOPTER İSTEDİ

Müzakereci polisin ikna etmeye çalıştığı Veysel Yolcudağ'ın 500 bin TL para ve kaçışı için bir helikopter istediği öğrenildi. Yolcudağ'ın, 3 yıl önce vefat eden babasının beynindeki tümörü tedavi ettirebilmek için çevresinden yüklü miktarda para alduğu ve şu anda 380 bin lira borcunun olduğunu belirttiği ve bunu ödeyebilmek için böyle bir olaya giriştiğini söylediği ifade edildi.

REHİNELERİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ