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Balkondan girdiği evde cinayet işleyen zanlı, dağlık alanda yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir apartmanın ikinci katındaki eve merdiven dayayarak balkondan giren ve aşkına karşılık vermediği iddiasıyla Vicdan Özetçi'yi (55) yatağında uyurken tüfekle vurarak öldüren, kızı Hülya Özetçi'yi (37) de ağır yaralayan Mustafa K., saklandığı dağlık alanda yakalandı.

Balkondan girdiği evde cinayet işleyen zanlı, dağlık alanda yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir apartmanın ikinci katındaki eve merdiven dayayarak balkondan giren ve aşkına karşılık vermediği iddiasıyla Vicdan Özetçi'yi (55) yatağında uyurken tüfekle vurarak öldüren, kızı Hülya Özetçi'yi (37) de ağır yaralayan Mustafa K., saklandığı dağlık alanda yakalandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:48
Balkondan girdiği evde cinayet işleyen zanlı, dağlık alanda yakalandı
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29 Nisan'da saat 03.00 sıralarında Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki dört katlı binada meydana gelen olayda Mustafa K., yanında getirdiği merdivenle, Vicdan Özetçi ile daha önce eşinden boşanan kızı Hülya'nın yaşadığı  ikinci kattaki evin balkonuna çıktı. Balkon kapısını zorlayarak içeri giren Mustafa K. av tüfeğiyle aynı odada uyuyan Vicdan Özetçi ve kızı Hülya Özetçi'ye birer el ateş edip kaçtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüslerinin sağ kısmından vuruldukları belirlenen anne- kız, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 2 çocuk annesi Vicdan Özetçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Hülya Özetçi ise yapılan müdahalenin ardından Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bayındır'ın kırsal Çırpı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan Vicdan Özetçi'nin, 2 ay önce ayrılıp Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki bir çocuk annesi kızı Hülya Özetçi'nin yanına yerleştiği belirtildi. Vicdan Özetçi'nin teklifine karşılık vermediği için daha önce birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa K. hakkında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir süre önce şikâyette bulunduğu ifade edildi.

OTOMOBİL BULUNUNCA ZANLI YAKALANDI

Olaydan sonra çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Ödemiş, Kiraz ve Bayındır ilçelerinde cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Yolüstü Mahallesi'nde cinayette kullanılan otomobili tespit eden ekipler, sürücü H.D.'yi gözaltına aldı. Emniyete  götürülen otomobilin sürücüsü H.D., ifadesinde Mustafa K.'nin erik toplamak için kendisinden merdiveni taşımasını için yardım istediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. tutuklandı.

H.D.'nin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kiraz'ın Kaleköy Mahallesi yakınlarındaki dağlık alana düzenledikleri operasyonda cinayet zanlısı Mustafa K.'yi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan olayda yaralanan Hülya Özetçi'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Zmirin Ödemiş IlçesiBalkondan Girdiği Evde Cinayet Işleyen Zanlı
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