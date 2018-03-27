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Balkondan girdi, uyuyan kadının boynundan kolyesini kopardı!

Sultangazi'de bir eve balkonundan tırmanarak giren hırsız, dairede uyuyan kadının boyundaki gerdanlığı koparıp gasp etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızların balkona tırmanması ve kaçması güvenlik kameralarına yansıdı

Balkondan girdi, uyuyan kadının boynundan kolyesini kopardı!

Sultangazi'de bir eve balkonundan tırmanarak giren hırsız, dairede uyuyan kadının boyundaki gerdanlığı koparıp gasp etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızların balkona tırmanması ve kaçması güvenlik kameralarına yansıdı

27 Mart 2018 Salı 10:42
Balkondan girdi, uyuyan kadının boynundan kolyesini kopardı!
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GEÇTİĞİMİZ 18 Mart Pazar günü Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 hırsız sabaha karşı sokak üzerindeki binanın önüne geldi. Bir süre burada duran hırsızlardan biri, etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilerek binanın altındaki marketin tahtalarının üstüne çıktı. Buradan binanın 1'inci katına tırmanarak balkondan eve giren hırsız, ardından içeride bir süre arama yaptı. Hırsız evde dolaştığı esnada içeride uyuyan Suriye uyruklu Nehle M.'yi fark etti.

BOYNUNDAKİ GERDANLIĞI ÇALDI

Sesleri duyan Nehle M. ise uyanarak hırsızı gördükten sonra büyük korku yaşadı. Bağırmasın diye kadının ağzını kapatan hırsız, onu tehdit ettikten sonra boynunda takılı 4 bin lira değerinde altın gerdanlığı gasp etti. Ardından hırsız eve girdiği balkondan atlayarak kayıplara karıştı. Hırsızların binanın önüne gelmesi, balkona tırmanması ve kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının ifadesini alarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede eşkali belirlenen şahısların kimliklerinin, 22 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan Ünal A. ve 25 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan Adem U. olduğu tespit edildi. Yerlerini tespit eden polis hırsızları İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, bürodaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
SultangaziBalkonCebeci Mahallesi
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