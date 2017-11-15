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Balıkçılar fark etti! Gece yarısı köprüde korkunç manzara

Gece saatlerinde Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar, denizde erkek cesedi buldu

Balıkçılar fark etti! Gece yarısı köprüde korkunç manzara

Gece saatlerinde Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar, denizde erkek cesedi buldu

15 Kasım 2017 Çarşamba 09:45
Balıkçılar fark etti! Gece yarısı köprüde korkunç manzara
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GECE saatlerinde  Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar, denizde hareketsiz duran bir insan bedeni görünce durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisinin kıyıya çıkardığı ve erkek olduğu belirlenen kişinin öldüğü anlaşıldı.

DENİZ POLİSİ CESEDİ ÇIKARDI

Olay;  Fatih,  Galata Köprüsü'nün altında gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar, suda bir erkek bedeni görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, deniz polisinden yardım istedi. Olay yerine botla gelen deniz polisi ekipleri, suda bulunan kişiyi alarak kıyıya çıkardı ve sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekipleri, erkek olduğu belirlenen cansız bedenin üstünde ilk incelemelerini olay yerinde yaptı. Erkek cesedi ardından cenaze aracı ile  Yenibosna  Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekiplerinin cesette yaptığı inceleme sonucu üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.  Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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FatihGalata3. Sayfa
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