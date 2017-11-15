Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110148
ALTIN
160.033
DOLAR
3.8965
STERLİN
5.1172
EURO
4.5837
15 Kasım 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Kasım Günlük Burç Yorumu
15 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
15 Kasım 2017 Antalya -...
Günde 2 defa için, öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
banner468

Bakan anlattı, herkes şok oldu! Etleri vücutlarına sarmışlar...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kaçakçıların uyuşturucu başta olmak üzere kaçakçılık ile mücadele konusunda en son teknolojileri kullandıklarını ancak bazılarının vücuduna et sardığını ve cihazlar bunu göremediği için sınırı geçtiğini belirtti

Bakan anlattı, herkes şok oldu! Etleri vücutlarına sarmışlar...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kaçakçıların uyuşturucu başta olmak üzere kaçakçılık ile mücadele konusunda en son teknolojileri kullandıklarını ancak bazılarının vücuduna et sardığını ve cihazlar bunu göremediği için sınırı geçtiğini belirtti

15 Kasım 2017 Çarşamba 07:38
Bakan anlattı, herkes şok oldu! Etleri vücutlarına sarmışlar...
banner404

BAZI gazeteciler ile sohbet eden Tüfenkci, sınır kapılarında ve gümrüklerde yapılan 'akla ziyan' kaçakçılık yöntemlerini anlattı. Bunlardan en ilgincinin Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yaşandığını belirten Tüfenkci, "Adam vücuduna et sarıyor. 20 kilo getirse, orada 5 bizde 40 lira. Gürcistan'a kimlikle gidiyor. Günde üç sefer yapsa, 60 kilo. 30 lira kazansa..." dedi.

UYUŞTURUCULU ELBİSE

Sabah gazetesinin haberine göre; Tüfenkci, son dönemde sınır kapılarında valizler içinde yurtdışına kaçırılmaya çalışılan çocukların yakalandığını, bunların büyük kısmının FETÖ'cülerin çocukları olduğunu söyledi. Tüfenkci otobüslerin üst bagajlarında göçmen kaçakçılığı yapılmaya çalışıldığını da kaydetti. Tüfenkci, uyuşturucu konusunda da birçok yönteme başvurulduğunu belirterek, "Kargo ile elbise gönderiyor. Elbiseye uyuşturucu emdirilmiş. Aldıklarında suya basıyorlar kendini bırakıyor. Tekrar kurutup uyuşturucu olarak kullanıyorlar" diye konuştu.

KAPIDA İŞBİRLİĞİ

Kaçakçılık konusunda yöntem değiştirdiklerini, dünyanın en modern cihazlarını aldıklarını ifade eden Tüfenkci, şöyle devam etti: "Veri değişimlerini artırdık. Bulgaristan'da X-Ray'a giren araçların Türkiye'de, Türkiye'de girenlerin ise Bulgaristan'da verileri görülebiliyor. Orada girdiğinde burada içinde ne olduğunu görüyoruz. Farklı bir şey yüklenip yüklenmediğini görüyoruz. Bunu Gürcistan ile yapıyoruz. İran ile de test aşamasındayız. Diğerleri ile de görüşüyoruz."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 15.11.2017 08:01
Anahtar Kelimeler:
HaberlerSon DakikaVücutlarına Et SarmışlarKaçak EtKaçakçılık YöntemleriBülent Tüfenkci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tafiği felç eden intihar girişimi! Sonunda ikna oldu
Tafiği felç eden intihar girişimi! Sonunda ikna oldu
 Alanya'da FETÖ'den yakalanan öğretmene ikinci şok
 Alanya'da FETÖ'den yakalanan öğretmene ikinci şok
Esrarengiz kazadan cinayet çıktı! Katil de kurban da aynı araçta
Esrarengiz kazadan cinayet çıktı! Katil de kurban da aynı araçta

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim