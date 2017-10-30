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Bağış kutusunu çalan sevgililer güvenlik kamerasında

Adana'da, 23 yaşındaki Özgür G. ve kız arkadaşı 22 yaşındaki Sitem C., market bölümündeki görevliyi oyalayıp, içerisinde 300 lira olan bağış kutusunu çaldı

Bağış kutusunu çalan sevgililer güvenlik kamerasında

Adana'da, 23 yaşındaki Özgür G. ve kız arkadaşı 22 yaşındaki Sitem C., market bölümündeki görevliyi oyalayıp, içerisinde 300 lira olan bağış kutusunu çaldı

30 Ekim 2017 Pazartesi 09:25
Bağış kutusunu çalan sevgililer güvenlik kamerasında
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OLAY, merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki meydana geldi. İddiaya göre, Özgür G. ve kız arkadaşı Sitem C. ile alışveriş bahanesiyle markete geldi. Sitem C. market görevlisini alışveriş bahanesiyle oyalayıp dikkatini dağıttı. Aldığı çikolotaları yiyen genç kadın bir süre market çalışanı ile sohbet etti. Daha sonra Sitem C. görevliye birşey sorma bahanesiyle tezgah arkasından çıkmasını sağladı. Bu sırada Özgür G. tezgah üzerindeki, içerisinde 300 lira olan bağış kutusunu alıp çantasına koydu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ekipler görüntülerden Özgür G.'nin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan zanlı çıkarıldığı mahmekece tutuklandı. Polis Sitem C.'yi arıyor.

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