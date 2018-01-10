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'Babamın arkadaşı tecavüz etti' iddiası

İstanbul’da yaşayan 24 yaşındaki S.T., yılbaşı gecesi kaldığı Kınalıada’daki pansiyonda babasının arkadaşı M.A.’nın tecavüzüne uğradığını iddia ederek şikâyetçi oldu

'Babamın arkadaşı tecavüz etti' iddiası

İstanbul’da yaşayan 24 yaşındaki S.T., yılbaşı gecesi kaldığı Kınalıada’daki pansiyonda babasının arkadaşı M.A.’nın tecavüzüne uğradığını iddia ederek şikâyetçi oldu

10 Ocak 2018 Çarşamba 08:01
'Babamın arkadaşı tecavüz etti' iddiası
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İSTANBUL Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran S.T. ifadesinde, yılbaşı gecesi restoranda yemek yedikten sonra kaldığı pansiyona gittiğini, gece odasına restoran sahibi M.A.’nın geldiğini ileri sürdü.

‘BABAMIN ARKADAŞI’

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre babasının arkadaşı olduğu için M.A.’yı tanıdığını anlatan S.T., kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini ve bekaretini kaybettiğini iddia etti. Büyük şok yaşadığını söyleyen genç kadın, psikolojisinin bozulduğunu da öne sürdü. Adada restoran ve pansiyon işleten M.A., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden M.A., “S.T.’yi önceden de tanıyorum. Birlikte oturup içki içtik, sohbet ettik. Görüntüler var” dedi. Yemek ve içkiden sonra S.T.’nin kendisini odasına çağırdığını iddia eden M.A., S.T.’nin isteğiyle ilişkiye girdiklerini savundu. Savcılıkta da ifadelerini yineleyen M.A., ‘cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
TecavüzKadına şiddet
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