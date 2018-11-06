Baba katili mühendise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

MANAVGAT'IN Yayla Mahallesi'nde, 2017 yılının Nisan ayında, elektrik- elektronik mühendisi Hilmi Arıcı, aynı evde yaşadığı ve sabah namazından gelen babası Hüseyin Arıcı'yı 8 yerinden bıçakladı. Olayda üvey annesi Ayşe Arıcı'yı da tehdit ederek, yatak odasına kilitleyen Hilmi Arıcı daha sonra evden ayrıldı. Ayşe Arıcı'nın haber vermesiyle olay yerine gelen Mustafa ve Sebahattin Arıcı, babaları Hüseyin Arıcı'yı ağır yaralı olarak hastaneye götürdü. Hüseyin Arıcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Hilmi Arıcı, olay sonrası Sorgun Ormanı'na kaçarken yakalanıp, gözaltına alındı. Sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'üstsoyu öldürmek' suçundan tutuklanan Hilmi Arıcı hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 'üvey annesini tehdit ve hürriyetinden yoksun kılmak'tan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Hilmi Arıcı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Alanya Cezaevi'nden katılırken, tarafların avukatları da duruşma salonunda yer aldı.

ADLİ TIP RAPORUNDA AKIL SAĞLIĞI TAM ÇIKTI

Mahkeme başkanı, Hilmi Arıcı'yla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun geldiğini, raporda tutuklu sanığın akıl sağlığının tam olduğunun belirtildiğini söyledi. Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, Hilmi Arıcı'nın, babası Hüseyin Arıcı'yı bıçaklayarak ölümüne neden olduğunu, kendisine engel olmak isteyen Ayşe Arıcı'yı da odaya kilitleyip, tehdit ettiğini belirtti. Sanığın 'babasını öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, Ayşe Arıcı'ya karşı işlediği 'tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da ayrıca cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını istedi.

Babalarını öldürdüğü için Hilmi Arıcı'dan şikayetçi olan kardeşlerinin avukatı Emre Kaya, esas hakkındaki görüşe katıldıklarını, sanığın bu çerçevede cezalandırılmasını ve indirim yapılmamasını istedi. Sanık Hilmi Arıcı'nın avukatı Döndü İyiol ise mütalaaya katılmadıklarını belirtip, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti.

'PSİKOLOJİMİZİ ENİŞTEM BOZDU'

Duruşmada son sözü sorulan Hilmi Arıcı, pişmanlık duyduğunu belirterek, olayın sorumlusunun eniştesi B.Y. olduğunu öne sürdü. B.Y.'nin bir süre oturdukları apartmanın üst katında kaldığını anlatan Hilmi Arıcı, "Psikolojimizi eniştem bozdu. Eniştemle aramızda olaydan bir süre önce bir olay meydana geldi. Benim sol kolumu kırdı. Ailem istediği için davacı olmadım" dedi.

'MÜSEBBİBİ ENİŞTEMDİR'

Olayın anlık sinirle meydana geldiğini savunan Hilmi Arıcı, "Çok üzgünüm, böyle bir olayı yapmak istemezdim. Ama bu olayın müsebbibi eniştemdir. Kendisi huzurunuza gelip, itiraf etsin. Ben 18- 19 aydır tutukluyum. Eskiden cezaevine gelir, beni arayıp, sorarlardı. Şimdi kimse arayıp sormuyor. Burada çok zorlanıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hilmi Arıcı'ya; babası Hüseyin Arıcı'yı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, üvey annesi Ayşe Arıcı'yı tehdit suçundan da 3 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığın herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermemesi ve duruşmalardaki tutum ile davranışları nedeniyle cezasında indirim yapmadı. Karara ilişkin 1 hafta içinde Antalya Bölge Adliye Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunulabileceği belirtildi.