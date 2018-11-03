Azeri dolandırıcı 26.21 gram sahte altınla yakalandı

Antalya’da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan Azeri uyruklu şüpheli yakalandı

Azeri dolandırıcı 26.21 gram sahte altınla yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre Kazım Özal Caddesi (Kapalı Yol) üzerinde devriye görevi yapan güven timlerine, bir kuyumcu esnafı kendilerine sahte altın satmak isteyen kişinin olduğu ihbarında bulundu. Esnaftan aldıkları eşkal doğrultusunda cadde üzerinde çalışma başlatan güven timleri, Azeri uyruklu G.B.’yi başka bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 26.21 gram sahte altın ele geçirildi. G.B. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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