Ayşenur'un intiharına sebep olan amca oğluna konut hapsi

Mehmet AL

ALANYA'DA Ayşenur Güven'e (22) cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla 14 yıl hapse mahkum edilen ve saklandığı yayla evinde yakalanarak tutuklanan Selahattin S. (30) Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itirazın kabulu ile serbest bırakıldı, mahkeme sanık Selahattin S, Yurt dışına çıkış yasağı ve adresinde ki konutunu terk etmemesi şeklinde adli kontrol tedbirleri altına alınmasına karar verdi.

