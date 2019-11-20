Ayşenur'un intiharına sebep olan amca oğlu hakim karşısında!
Alanya'da Ayşenur Güven'in (22) bir mektup bırakıp intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılan ve firari olarak aranan amcasının oğlu Selahattin S., jandarmanın sıkı takibi sonucu gizlendiği yayla evinde yakalandı.
ASAYİŞ 20.11.2019, 10:31
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Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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