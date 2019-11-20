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Ayşenur'un intiharına sebep olan amca oğlu hakim karşısında!

Alanya'da 22 yaşındaki genç kadının bir mektup bırakıp intihar etmesinin ardından gizlendiği yayla evinde yakalanan amcasının oğlu adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin ‘Neden kaçtınız?' sorusuna zanlı, "Esas cinayet şüphelisini araştırın. Kocasının cinayeti işlediğini öğrenin" yanıtını verdi.

ASAYİŞ 20.11.2019, 10:27 20.11.2019, 11:59
Ayşenur'un intiharına sebep olan amca oğlu hakim karşısında!
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Mehmet AL

ALANYA'DA yaşayan Ayşenur Güven (22), küçük yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin S.'nin (30) cinsel istismarına maruz kaldı ve bu durum Ayşenur'un evlenerek bir çocuk sahibi olmasından sonra da devam etti. Mustafa Güven ile evlenen Ayşenur, Selahattin S.'nin cinsel saldırılarına daha fazla dayanamayınca 5 Nisan 2017'de içinde bulunduğu zor durumu hem eşi hem de ailesi ile paylaştı. Olayın ortaya çıkmasından 3 gün sonra "Ben bir şeytanın eline düştüm" yazılı mektup bırakan genç kadın, kendisini asarak yaşamına son verdi. Yakalanan Selahattin S., yargılama süresince suçlamaları reddederek, Ayşenur'un telefon numarasının dahi olmadığını iddia etti. Ancak yapılan incelemede genç kadının sanık tarafından son 3 yılda bin 612 defa arandığı tespit edildi. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Selahattin S. hakkında 14 yıl hapis cezası verildi ve karar Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitmesinin ardından yerel mahkemede verilen ve üst yargı denetiminde onanan karar, 2'ye karşı 3 oy ile “sanık tarafından suçun işlendiğine
dair şüpheden uzak kesin bir delil bulunmadığı” gerekçesi ile bozuldu ve tutuksuz yargılanma kararı verildi.

Dava Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü
14 yıl hapis cezasına çarptırılıp Yargıtay kararıyla tahliye edilen Selahattin S. hakkında yeniden Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava görüldü. 14 Kasım’da yapılan karar duruşmasına tutuksuz sanık Selahattin S. katılmazken, Ayşenur Güven'in annesi, babası, kardeşi, eşi ve yakın akrabaları katıldı. Tarafların avukatları da hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Selahattin S.'ye daha önce aldığı 14 yıl hapis cezası verilmesine ve sanığın tutuklanmasına hükmetti. Duruşmanın ardından sanık hakkında tutuklama kararı çıkarken, yerel mahkemenin kararı yeniden Yargıtaya gönderilecek.

JASAT ekipleri sanığı gizlendiği yayla evinde yakaladı
Kararın ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selahattin S.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Selahattin S.’nin Alanya’nın Susuz Yaylası’nda bir evde gizlendiğini tespit etti. Akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen JASAT ekipleri, Selahattin S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Selahattin S., karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Jandarma eşliğinde adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin ‘Neden kaçtınız?' sorusuna Selahattin S. "Esas cinayet şüphelisini araştırın. Kocasının cinayeti işlediğini öğrenin" yanıtını verdi. Selahattin S., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemi ile Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.

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