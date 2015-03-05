Aynı mahalleden 10 evi soydular

OLAY, Şile’de meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Şile Kumbaba Mahallesi’nde farklı tarihlerde 10 ayrı adreste hırsızlık yapan zanlının ihbarını alan polis harekete geçti. Polis ihbar üzerine mahallede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir otomobilin bagajındaki bisikleti fark etti. Bunun üzerine şikayette bulunan mağdurlardan birinin çalınan eşyalarına dair verdiği listede bisikletinde olduğunu gören polis, güvenlik kamerasında tespit ettiği 34 EV 2907 plakalı aracın peşine düştü.

Polisin yaptığı incelemeler sonucu aracın kiralık olduğu anlaşıldı. Otomobilin G.A. (28) isimli şahsa kiralandığını öğrenen polis, aracı Ümraniye’de içerisinde S.U. (30) isimli erkek şahısla birlikte yakaladı. Polis araçta yaptığı aramalarda 2 adet 6316 SKM nitelikte sustalı bıçak, 1 adet monitör, 1 adet boyama makinesi, 1 adet tornavida ve 1 adet metal kesme aleti ele geçirdi. Şüphelilerin çalıntı eşyaları ise internet üzerinden sattığı öğrenildi. Gözaltına alınan G.A. ve S.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.