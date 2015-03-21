Aynı kıza aşık olan kuzenlerin düelloları ölümle bitti

Olay dün gece saatlerinde Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kadana Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 yıldır Erzurum’da sığınmacı olarak yaşayan Afganistan uyruklu ve aynı zamanda kuzen olan A.M.,(17) ve A. M., (18), diğer amcalarının kızına aşık oldular. Kuzene aşık olan iki amca çocuğu arasında kız meselesi yüzünden gerilim yaşandı. Bir süredir devam eden gerilim üzerine amca çocukları birbirlerini düelloya davet etti. Dün gece saatlerinde bıçakla birbirlerine saldıran kuzenlerden göğüs kısmından bıçak darbesi alan 18 yaşındaki A. M., olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan saldırgan A. M., ise Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Masası ekiplerinin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Bugün adliyeye “Bıçakla kasten adam öldürmek” suçundan sevk edilen A. M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A. M., verdiği ilk ifadede, “Kuzenimiz olan kızı ikimizde seviyorduk. Kız benimle nişanlandı. Ancak amca oğlum kızın peşini hala bırakmadı. Bunun üzerine dün böyle bir olay yaşandı.” dediği öğrenildi.