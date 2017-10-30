Aylık 6 bin TL kazanan pişkin dilenci: Dilenmek varken neden çalışayım

NİĞDE'DE kucağında bebeği ile dilenirken Niğde Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yakalanan 19 yaşındaki Yeşim Ş., "Dilenmek varken çalışılır mı? Günlük 500, aylık 6 bin TL kazanıyoruz" dedi.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİYLE DİLENİRKEN YAKALANDI

Niğde Belediyesi zabıta ekipleri kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon yaptı. Zabıta ekiplerinin yaptığı operasyonda kucağında bebeği ile birlikte dilenen bir kişi yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, çocuğu ile birlikte Niğde Belediyesi Zabıta Amirliği'ne götürüldü ve burada kimlik tespiti için Niğde Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kucağında bebeği ile dilenen kişinin 19 yaşındaki Yeşim Ş. olduğunu belirledi.

''DİLENMEK VARKEN ÇALIŞILIR MI?''

Aksaray'dan Niğde'ye dilenmeye geldiğini söyleyen Yeşim Ş., gazetecilerin sorduğu sorulara, "Dilenmek bize daha kolay. Dilenmek varken çalışır mı? Niye çalışayım? Dilenmek kolay para kazanmak anlamına geliyor. Günlük 500, aylık 6 bin TL kazancımız oluyor" diye konuştu.

Gazetecilerin, 'Çocuğunuz üşümüyor mu bu soğukta?' diye sorması üzerine Yeşim Ş., "O üşümez, hayalettir o. Göçebe çocuğu o, hiç üşümez" diye cevap verdi.

109 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Niğde Belediyesi zabıta ekipleri 19 yaşındaki Yeşim Ş.'ye Kabahatler Kanunun 5326. maddesi gereği 109 lira para cezası kesti.