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Aylık 6 bin TL kazanan pişkin dilenci: Dilenmek varken neden çalışayım

Niğde'de kucağındaki bebeğiyle dilenirken zabıta ekiplerine suçüstü yakalanan kadın, ''Dilenmek varken neden çalışayım. Aylık 6 bin TL kazancımız var'' dedi

Aylık 6 bin TL kazanan pişkin dilenci: Dilenmek varken neden çalışayım

Niğde'de kucağındaki bebeğiyle dilenirken zabıta ekiplerine suçüstü yakalanan kadın, ''Dilenmek varken neden çalışayım. Aylık 6 bin TL kazancımız var'' dedi

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:45
Aylık 6 bin TL kazanan pişkin dilenci: Dilenmek varken neden çalışayım
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NİĞDE'DE kucağında bebeği ile dilenirken  Niğde Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yakalanan 19 yaşındaki Yeşim Ş., "Dilenmek varken çalışılır mı? Günlük 500, aylık 6 bin TL kazanıyoruz" dedi.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİYLE DİLENİRKEN YAKALANDI

Niğde Belediyesi zabıta ekipleri kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon yaptı.  Zabıta ekiplerinin yaptığı operasyonda kucağında bebeği ile birlikte dilenen bir kişi yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, çocuğu ile birlikte  Niğde Belediyesi  Zabıta Amirliği'ne götürüldü ve burada kimlik tespiti için  Niğde  Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kucağında bebeği ile dilenen kişinin 19 yaşındaki Yeşim Ş. olduğunu belirledi.

''DİLENMEK VARKEN ÇALIŞILIR MI?''

Aksaray'dan  Niğde'ye dilenmeye geldiğini söyleyen Yeşim Ş., gazetecilerin sorduğu sorulara, "Dilenmek bize daha kolay. Dilenmek varken çalışır mı? Niye çalışayım? Dilenmek kolay para kazanmak anlamına geliyor. Günlük 500, aylık 6 bin TL kazancımız oluyor" diye konuştu.

Gazetecilerin, 'Çocuğunuz üşümüyor mu bu soğukta?' diye sorması üzerine Yeşim Ş., "O üşümez, hayalettir o. Göçebe çocuğu o, hiç üşümez" diye cevap verdi.

109 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Niğde Belediyesi zabıta ekipleri 19 yaşındaki Yeşim Ş.'ye Kabahatler Kanunun 5326. maddesi gereği 109 lira para cezası kesti.

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Niğde3. SayfaDilenci
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