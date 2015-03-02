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Aydın’da hastanenin rögarında ikinci cenin

Aydın’ın Efeler ilçesindeki kadın doğum hastanesinin pis su rögarında bir ay arayla ikinci bir cenin daha bulundu.

Aydın’da hastanenin rögarında ikinci cenin

Aydın’ın Efeler ilçesindeki kadın doğum hastanesinin pis su rögarında bir ay arayla ikinci bir cenin daha bulundu.

02 Mart 2015 Pazartesi 17:58
Aydın’da hastanenin rögarında ikinci cenin
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OLAY, bu sabah saat 09.00 sıralarında Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Her sabah hastane bahçesindeki temiz ve pis su atık rögarını temizleyen görevli, beton kapağı açarak iki metre derinliğindeki çukura girdi. Yaklaşık 1 ay önce de aynı şekilde bir cenin bulan görevli, rögarda ikinci bir cenin olduğunu fark edince durumu polise haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerde ceninin 3-4 aylık olduğu tespit edildi.


HASTANE İÇERİSİNDE ATILMIŞ


Cenini bulan temizlik görevlisi, polise verdiği ifadesinde her gün düzenli olarak rögarı temizlediğini ve ceninin kuyuya atılmış olma ihtimalinin olmadığını belirtti. Atık su rögarının servisler ve yatan hasta bölümüne bağlı olduğunu kaydeden görevli, ceninin hastanenin bu bölümlerinden birisinden sürüklenmiş olabileceğini iddia etti.Temizlik görevlisi tarafından bir torbaya konan cenin, incelenmek üzere hastane morguna kaldırıldı. Yaklaşık iki saat süren çalışmalar sırasında çevrede toplanan meraklı kalabalık, polise zor anlar yaşattı. Kalabalık polis ve özel güvenlik ekipleri tarafından güçlükle bölgeden uzaklaştırıldı.
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne ait pis su atık rögarında 6 Şubat tarihinde de dört aylık bir cenin bulunmuştu. Ceninin kime ait olduğu, düşük mü yoksa kürtaj sonucu mu doğduğunun tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı. 
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Son Güncelleme: 02.03.2015 17:01
Anahtar Kelimeler:
AydınCeninLogar KapağıCumhuriyet Savcısı
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