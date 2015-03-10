Ayakkabı arasında cezaevine esrar siparişi

ÇORUM İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, L Tipi Kapalı Cezaevi’nde yatmakta olan tutuklu ve hükümlülere gelen koli ve paketlere üzerinde arama yaptı. Düzenli olarak yapılan aramalar sırasında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, gönderilen bir kargodan şüphelendi. Bu gelişme üzerine narkotik köpeği Besin ile şüpheli kargoyu incelemeye alan Jandarma KOM ekipleri paketi açtı. Narkotik köpeği Besin ile yapılan detaylı incelemede bir erkek ayakkabısının tabanına özel olarak gizlenmiş 14.5 gram toz esrar ele geçirildi.

Özel olarak gizlenmiş esrarı bulan Besin, suçlulara göz açtırmıyor. Uyuşturucu operasyonlarında Jandarma KOM ekiplerinin en büyük yardımcısı olan Besin, bugüne kadar çok sayıda operasyona katıldı.



