Avsallar'daki kaza panik yarattı! Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Alanya'nın Avsallar Mahallesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
ASAYİŞ 18.11.2019, 15:37
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre kaza Avsallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 48 yaşındaki Esat B., sevk ve idaresindeki 07 HSC 24 plakalı otomobil 23 yaşındaki Kağan Bostan'ın kullandığı 07 NUD 35 plakalı otomobil ile çarpması sonucu otomobil sürücüsü Kağan Bostan ve otomobilde yolcu olan 46 yaşındaki Emin Bostan yaralandılar. Kazada yaralananlar 112 Sağlık ekiplerince ALKÜ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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