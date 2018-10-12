Avsallar'da korkunç kaza

KAZA, Avsallar Mahallesi merkezinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya'dan Alanya istikametine gitmekte olan 07 D 6039 plakalı otobüs, kavşağa geldiği sırada kırmızı ışıkta bekleyen 07 HHK 96 ve 34 FR 8718 plakalı araçlara arkadan çarptı. Kaza sonrası her iki araç da hurdaya dönerken, otobüste de hasar meydana geldi.

Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrası trafik bir müddet aksarken, yollar ise kırılan cam kırıklarıyla doldu.