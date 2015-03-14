Atölye alev alev yandı

EDİNİLEN bilgilere göre, Çerkez Taşköprü Köyü Küçük Sanayi Sitesi arkasında bulunan eski fabrikanın içinde kurulu olan bina dış cephe kaplama atölyesinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangını görenler durumu hemen itfaiye haber verdiler. Yangının büyük olması nedeniyle Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri tüm araçlarını bölgeye sevk etti. İtfaiyeciler dört bir yandan yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Yangın nedeniyle tesisin çatısı çökerken binanın içinde bulunan iş makinesi forklift ve tesisin önünde bulunan 2 damperli kamyon yandı. Uzun süren uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürülürken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.