ATM’lere düzenek yerleştiren şüpheliler suçüstü yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa genelinde bulunan bankalara ait ATM cihazlarına kopyalama aparatı yerleştirerek vatandaşlara ait kart bilgilerini kopyalayan ve hesaplarını boşaltan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Görükle Mahallesi’nde bulunan bir bankaya ait ATM’de kopyalama düzeneği yerleştirmeye çalışan A.K. suçüstü yakalandı. Suç ortağı olduğu tespit edilen M.E. de çevrede yapılan araştırmalar neticesinde kısa süre içinde yakalandı. A.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda, bir adet kopyalama aparatı, 4 adet kart ve bir adet tornavida ele geçirildi. M.E. isimli şahsın üzerinde ise 5 adet kart ele geçirildi.

Ayrıca şahısların kullandıkları otomobil ile günü birlik kullandıkları ev tespit edildi. Alınan mahkeme kararına istinaden şahısların ikamet ettikleri günü birlik evde ve kullandıkları kiralık araçta yapılan aramalarda, 1 bilgisayar, 1 adet kart yazma makinesi ve adaptörü, 1 adet yazma programı, 16 adet gizli kamera düzeneklerinden veri aktarmaya uyumlu USB kablo, 6 adet gizli kamera düzeneği devresi ve 4 adet batarya, 1 adet tablet bilgisayar ele geçirildi. Düzenek hazırlamada kullanılan 1 adet silikon tabancası, 1 adet çift taraflı bant, 2 adet Japon yapıştırıcısı ve 1 adet lehim tabancası ve lehim ile çeşitli aparatlarına el konuldu.

Şüphelilerin soruşturmaları kapsamında Bursa ili dışında 2017 yılı Nisan-Aralık ayları arasında, Ankara, İzmir, İstanbul, Denizli, Kayseri, Elazığ, İçel ve Antalya illerinde aynı bankanın ATM’lerinde kopyalama düzeneği yerleştirerek toplam 35 şahsın kartlarını kopyalayarak vatandaşları 90 bin TL zarara uğrattıkları tespit edildi. A.K.’nin, 2014 yılında birçok ilde kopyalama olayını gerçekleştirdiği, Bursa polisinin İzmir’de yapmış olduğu operasyonda yakalanarak gözaltına alındığı ve yanında bulunan 5 şüpheli şahıs ile birlikte sevk edildikleri adli mercilerde tutuklandığı öğrenildi.

Düzenlenen operasyon neticesi yakalanarak gözaltına alınan her iki şahıs, haklarında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi. A.K. isimli şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.