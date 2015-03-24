Atlamak için çıktığı çatıdan ağabey tokadı indirdi

Olay , saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak mahallesi Merhamet Sokağındaki üç katlı müstakil bir evde meydana geldi. Geçimini topladığı kağıt ve plastik maddeleri satarak sağlayan 8 çocuk babası Özkan Y. (29), içtiği içkinin etkisiyle evinin çatısına çıkarak etrafa bağırmaya başladı. Özkan Y’nin intihar girişiminde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KOLUNU JİLETLEDİ

Polisler geldiği sırada evinin çatısında içki ve sigara içen Özkan Y, polis ve itfaiye erlerinin ikna çabalarına cevap vermedi. Etrafa küfürler savuran Özkan Y., jiletle kendine zarar verdi. Bir süre sonra Özkan Y'nin yanına çıkan ağabeyi elindeki alkollü içki kutusunu ve jileti aldıktan sonra, tokat atıp aşağı inmesi için ikna etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özkan Y, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 2,13 promil alkollü olduğu öğrenilen şahıs, doktorların önerdiği yatılı psikiyatri tedavisini kabul etmeyerek taburcu oldu.

"BIKTIK USANDIK"