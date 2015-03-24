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Atlamak için çıktığı çatıdan ağabey tokadı indirdi

Konya’da bir kişi, içtiği içkinin etkisiyle evinin çatısına çıkarak atlamak istedi. Jiletle kendine zarar veren şahıs, ağabeyinden yediği tokattan sonra aşağıya indi

Atlamak için çıktığı çatıdan ağabey tokadı indirdi

Konya’da bir kişi, içtiği içkinin etkisiyle evinin çatısına çıkarak atlamak istedi. Jiletle kendine zarar veren şahıs, ağabeyinden yediği tokattan sonra aşağıya indi

24 Mart 2015 Salı 11:21
Atlamak için çıktığı çatıdan ağabey tokadı indirdi
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Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak mahallesi Merhamet Sokağındaki üç katlı müstakil bir evde meydana geldi. Geçimini topladığı kağıt ve plastik maddeleri satarak sağlayan 8 çocuk babası Özkan Y. (29), içtiği içkinin etkisiyle evinin çatısına çıkarak etrafa bağırmaya başladı. Özkan Y’nin intihar girişiminde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
KOLUNU JİLETLEDİ
Polisler geldiği sırada evinin çatısında içki ve sigara içen Özkan Y, polis ve itfaiye erlerinin ikna çabalarına cevap vermedi. Etrafa küfürler savuran Özkan Y., jiletle kendine zarar verdi. Bir süre sonra Özkan Y'nin yanına çıkan ağabeyi elindeki alkollü içki kutusunu ve jileti aldıktan sonra, tokat atıp aşağı inmesi için ikna etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özkan Y, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 2,13 promil alkollü olduğu öğrenilen şahıs, doktorların önerdiği yatılı psikiyatri tedavisini kabul etmeyerek taburcu oldu.
"BIKTIK USANDIK"
Özkan Y’nin her içki içtiğinde kendinden geçtiğini söyleyen ve ismini vermeyen dini nikahlı karısı, “Bir gün değil her gün içiyor. 8 çocuğu var. Biri nikahlı biri resmi nikahsız iki karısı var. İçki içti çıktı. Alkollü kendisi. Kendini kesiyordu. Bıktık, usandık. Çoluk çocuk ekmek yemiyorlar” ifadelerini kullandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 
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Son Güncelleme: 24.03.2015 10:22
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