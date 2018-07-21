Atatürk’e hakaret eden S.İ. gözaltında

ANITKABİR ziyaretinde çektiği videoda Atatürk’e ağır hakaretlerde bulunan ve sosyal medyada büyük tepki toplayan S.İ. adlı genç kız hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcışığı soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada, “Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medyada yer alan şahıs ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

Bu açıklamanın ardından, şüpheli S.İ, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince Demetevler semtinde belirlenen adreste yakalandı. Gözaltına alınan S.İ, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Safiye İnci, Anıtkabir ziyaretinde çektiği bir videoda, Atatürk’ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunuyor. Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada da genç kıza tepki yağdı. Tutuklanması için çağrı yapılan genç kız paylaşımların çoğalmasının ardından pişman olduğunu belirttiği bir video yayınladı. Görüntüleri kendisinin görüşlerine saygı duymayan bir arkadaşına inat olsun diye çekip sadece ona yolladığını ifade eden İnci, “Atatürk’e saygı duymasam Anıtkabir’e gitmezdim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2018, 15:52