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Atatürk Havalimanı saldırısı davası bugün başlıyor

Terör örgütü DEAŞ'ın 2016 yılı haziran ayında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdiği terör saldırısına ilişkin dava bugün başladı

Atatürk Havalimanı saldırısı davası bugün başlıyor

Terör örgütü DEAŞ'ın 2016 yılı haziran ayında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdiği terör saldırısına ilişkin dava bugün başladı

13 Kasım 2017 Pazartesi 12:29
Atatürk Havalimanı saldırısı davası bugün başlıyor
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ATATÜRK Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42'si tutuklu 46 sanığın yargılamasına bugün başlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de görülecek olan duruşmalar 4 gün sürecek.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 262 sayfalık iddianamede, 42'si tutuklu 4'ü firari 46 sanık yer alıyor. İddianamede 207 kişi 'Müşteki' sıfatıyla bulunuyor. İddianamede şüphelilerin 'Örgütü üye olmak', 'Anayasayı ihlal', 'Tasarlayarak adam öldürme', 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Mala zarar vermek' suçlarından 46'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132'şer yıldan 3 bin 342'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.

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ATATÜRK HavalimanıDuruşmaDEAŞ
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