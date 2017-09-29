Aslı Baş cinayeti davasında FETÖ parmağı iddiası

KALKAVAN'IN o dönem İstanbul’dan gelerek FETÖ/PDY’nin ‘Bodrum imamı’ Zeki Yağmur ile irtibat kurduğu ve Ahmet Bayer’in de soruşturmaya müdahalesini sağlamak amacıyla bu kişiyle görüşmesini sağladığı, bir süre sonra da tutuklu Volkan Bayer’in tahliye olduğu tespit edildi.

İş adamı İhsan Kalkavan’ın, 2010 yılında meydana gelen Aslı Baş cinayetinde iş adamı Ahmet Bayer ve çocuklarını kurtarmak için FETÖ adına devreye girdiği belirlendi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan fezlekede, iş adamı Bayer ve o dönem FETÖ’nün ‘Bodrum imamı’ olan Zeki Yağmur’un cezalandırılması talep edildi.

İhsan Kalkavan ve Zeki Yağmur’un firari oldukları belirlenirken, fezlekede FETÖ üyeliğinden kamu davası açılması talep edilen Zeki Yağmur hakkında, daha önce de KHK ile kapatılan Bodrum Merter Okullarındaki yöneticiliği nedeniyle kamu davası açılmıştı. (İHA)

FETÖ’den aranan İhsan Kalkavan’ın 2014 yılında yurt dışına çıktığı ve firari olduğu biliniyor.