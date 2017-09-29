Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102984
ALTIN
146.962
DOLAR
3.5584
STERLİN
4.7417
EURO
4.2002
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

Aslı Baş cinayeti davasında FETÖ parmağı iddiası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında Bodrum'da meydana gelen, kamuoyuna "Manken Aslı Baş cinayeti" olarak yansıyan ve Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden olayla ilgili olarak iş adamı İhsan Kalkavan hakkında fezleke hazırlandı

Aslı Baş cinayeti davasında FETÖ parmağı iddiası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında Bodrum'da meydana gelen, kamuoyuna "Manken Aslı Baş cinayeti" olarak yansıyan ve Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden olayla ilgili olarak iş adamı İhsan Kalkavan hakkında fezleke hazırlandı

29 Eylül 2017 Cuma 14:30
Aslı Baş cinayeti davasında FETÖ parmağı iddiası
banner404

KALKAVAN'IN o dönem İstanbul’dan gelerek FETÖ/PDY’nin ‘Bodrum imamı’ Zeki Yağmur ile irtibat kurduğu ve Ahmet Bayer’in de soruşturmaya müdahalesini sağlamak amacıyla bu kişiyle görüşmesini sağladığı, bir süre sonra da tutuklu Volkan Bayer’in tahliye olduğu tespit edildi.

İş adamı İhsan Kalkavan’ın, 2010 yılında meydana gelen Aslı Baş cinayetinde iş adamı Ahmet Bayer ve çocuklarını kurtarmak için FETÖ adına devreye girdiği belirlendi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan fezlekede, iş adamı Bayer ve o dönem FETÖ’nün ‘Bodrum imamı’ olan Zeki Yağmur’un cezalandırılması talep edildi.

İhsan Kalkavan ve Zeki Yağmur’un firari oldukları belirlenirken, fezlekede FETÖ üyeliğinden kamu davası açılması talep edilen Zeki Yağmur hakkında, daha önce de KHK ile kapatılan Bodrum Merter Okullarındaki yöneticiliği nedeniyle kamu davası açılmıştı. (İHA)

FETÖ'den aranan İhsan Kalkavan'ın 2014 yılında yurt dışına çıktığı ve firari olduğu biliniyor.

FETÖ’den aranan İhsan Kalkavan’ın 2014 yılında yurt dışına çıktığı ve firari olduğu biliniyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ASLI BAŞFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın açılışı yapılacak olan AVM'de kavga: 30 çalışan birbirine girdi
Yarın açılışı yapılacak olan AVM'de kavga: 30 çalışan birbirine girdi
Feci kaza! Araçlar tepetaklak oldu
Feci kaza! Araçlar tepetaklak oldu
Alanya'ya getirilen esnaf 'Bylock'tan tutuklandı 
Alanya'ya getirilen esnaf 'Bylock'tan tutuklandı 

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim