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Asker hayatını kaybetti

İzmir’de, iddiaya göre, bir askeri birlikte arkadaşlarıyla beraber futbol maçı oynadığı sırada mesanesine darbe alan 21 yaşındaki Abuzer Gören, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Asker hayatını kaybetti

İzmir’de, iddiaya göre, bir askeri birlikte arkadaşlarıyla beraber futbol maçı oynadığı sırada mesanesine darbe alan 21 yaşındaki Abuzer Gören, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

14 Mart 2015 Cumartesi 18:10
Asker hayatını kaybetti
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EDİNİLEN bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi doğumlu olan üç aylık asker Abuzer Gören (21), iddialara göre vatani görevini yaptığı İzmir’in Bornova ilçesindeki bir askeri birlikte arkadaşlarıyla beraber futbol maçı oynamaya başladı. Gören, maç sırasında ikili mücadeleye girdiği esnada mesanesine darbe aldı. Acılar içerisinde yerde kıvranan 21 yaşındaki genç asker, hemen arkadaşları tarafından revire kaldırıldı. Gören, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bornova ilçesinde bir hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan Gören, doktorlar tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 4 gündür yoğun bakım ünitesinde tutulan Abuzer Gören, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Gören’in cenazesinin Adnan Menderes Havalimanı’ndan Gaziantep’e gönderildiği öğrenildi.
Abuzer Gören’in annesi Hatun Gören ise gözyaşlarıyla olayı anlattı. Oğlu Abuzer’le bir hafta önce görüştüklerini ifade eden acılı anne, olayın arkadaşlarıyla top oynadığı sırada meydana geldiğini dile getirdi.
21 yaşındaki Gören, yarın memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Samanlı köyde toprağa verilecek.
 
 

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Son Güncelleme: 14.03.2015 17:13
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