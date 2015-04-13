Aşırı hız sonu oldu: 2 ölü 2 yaralı

ÇARPMANIN etkisiyle alev alan otomobilde ki 4 kişiyi yanmaktan belediye işçileri çevrede ki diğer sürüceler kurtardı. Kaza sonrası 2 kişi ambulansla hastaneye giderken hayatını kaybederken 2 kişide ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 03.00 sıralarında Haliç Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre aşırı hız yapan ve makas atarak ilerleyen 34 FG 2993 plakalı otomobil, köprü üzerinde temizlik yapan Büyükşehir Belediyesi’ne ait süpürge aracına arkadan çarptı. Kazanın ardından adeta can pazarı yaşandı. Belediye işçileri ile diğer araçlardan inen vatandaşlar yanmaya başlayan otomobildekileri kurtarmak için büyük çaba harcadı. Araç alev topuna dönerken, otomobildeki 4 kişi çıkartılarak araçtan uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahaleye başladı. sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı Tugay Güzel (22) Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ambulansla götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi. İsmi öğrenilemeyen bir yaralı da sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajına rağmen Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kurtarılamadı. Ağır yaralı Gözde Sezer, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, kimliği tespit edilemeyen diğer yaralı ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayı gören vatandaşlar, otomobilin çok hızlı olduğunu ve yolda zikzak çizerek ilerlediğini öne sürdü. Aracın yandığını gören vatandaşlar içindeki 4 kişiyi çıkarttıklarını söyledi. Polis, kaza sebebiyle metrobüs seferleri kontrollü olarak sağlandı.